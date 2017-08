Deuxième balayage consécutif des Capitales

Les Capitales de Québec ont donné une correction de 15-0 aux Champions d’Ottawa qui étaient les visiteurs dimanche après-midi au Stade Canac. Québec obtient ainsi une septième victoire consécutive et balaie ses rivaux pour une deuxième série de suite.

Ayant en tête de balayer une deuxième série consécutive, les Capitales ont frappé fort dès le début du match. D’abord, le brillant amorti de Philippe Craig-St-Louis lui a permis d’atteindre le premier coussin.

Le Québécois a été récompensé rapidement lorsque Maxx Tissenbaum a expédié la rapide du partant Yean Carlos Gil de l’autre côté de la clôture pour donner une avance aux siens tôt en première manche.

Québec n’en est pas resté là, alors que les coups sûrs de James McOwen et Adam Ehrlich ont permis aux favoris locaux de doubler leur avance.

Sortie difficile

C’était déjà la fin pour Yean Carlos Gil qui en seulement deux manches sur la butte, avait accordé sept points sur sept coups sûrs en plus de concédé trois buts sur balles.

Tandis que Lazaro Blanco enchaînait les prises au monticule, les frappeurs des Capitales s’en donnaient toujours à cœur joie au bâton. En deuxième manche, le double de Kalian Sams a poussé Craig-St-Louis et Yurisbel Gracial au marbre.

Sams n’est pas resté longtemps au deuxième coussin puisque le frappeur suivant, James McOwen, a frappé un simple au champ centre, obtenant ainsi son deuxième point produit de la rencontre.

«C’est difficile d’avoir des bonnes séquences dans cette ligue, mais on part sur la route pour dix jours et c’est une bonne chose d’entamer ce voyage-là avec confiance», a mentionné Patrick Scalabrini.

McOwen pour quatre

Comme si ce n’était pas assez, McOwen, encore lui, s’est présenté au bâton au moment où les buts étaient remplis. Il a ensuite fait ce que tout joueur veut réaliser en pareille circonstance, soit frapper un grand chelem pour porter son nombre de points produits dans le match à six. Après six manches, Québec menait 13-0.

«On ne pourrait pas demander mieux actuellement. On a connu une grosse semaine et on veut continuer sur cette séquence. J’ai vu la balle partir très haute et ensuite c’est le vent qui a fait le travail, mais je vais le prendre», a commenté McOwen.

«Je pense que je commence à être plus familier envers cette ligue mais en ce moment mon corps se sent bien et je suis très content de mon mois d’août jusqu’à maintenant», a ajouté McOwen.