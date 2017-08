Boutin et Girard poursuivent leur domination

Kim Boutin a remporté la finale du 500 mètres chez les femmes, dimanche à Montréal, lors des sélections olympiques de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste.

Kasandra Bradette et Audrey Phaneuf ont pris respectivement les deuxième et troisième positions.

Du côté masculin, Samuel Girard l’a emporté au 500 mètres, devant Guillaume Bastille.

Si Boutin et Girard sont déjà assurés de participer aux prochains Jeux de Pyeongchang, Bradette et Bastille ont inscrit de précieux points.

Une épreuve de 1000 mètres est prévue en après-midi.

Par ailleurs, François Hamelin a dû déclarer forfait au cours de ces sélections en raison de symptômes de commotion cérébrale. Il pourrait néanmoins être sélectionné pour les Jeux de Pyeongchang, en février prochain, si sa demande d’exemption est acceptée.

Marianne St-Gelais et Valérie Maltais ont aussi dû s’absenter de la compétition, mais une sélection pour les Jeux demeure possible en raison du processus pouvant inclure une exemption et un choix discrétionnaire.