Blake Snell ne donne rien aux Mariners

Les Rays de Tampa ont profité d’une excellente performance du lanceur Blake Snell pour vaincre les Mariners de Seattle au compte de 3-0, dimanche après-midi en Floride.

Snell (2-6) n’a permis que deux coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail, retirant huit rivaux sur des prises au passage.

Tommy Hunter et Alex Colome ont complété le travail, le dernier signant son 36e sauvetage de la campagne.

Kevin Kiermaier a donné les devants aux favoris de la foule dès la manche initiale avec son huitième circuit de la saison.

Le joueur d’arrêt-court Adeiny Hechavarria a aussi frappé la longue balle. Celui-ci a terminé le duel avec deux coups sûrs et autant de points produits.

La défaite est allée au dossier de Yovani Gallardo (5-9), qui a donné trois points, cinq coups sûrs et trois passes gratuites en six manches et un tiers.