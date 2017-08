Anquan Boldin se retire pour se concentrer sur «un plus grand combat»

Le receveur de passes Anquan Boldin, qui a paraphé une entente d’un an avec les Bills de Buffalo le 7 août, accroche ses crampons.

C’est ce qu’a annoncé le journaliste Jim Trotter d’ESPN, dimanche soir.

Dans un message tweeté par Trotter, Boldin exprime son désir de «faire du combat pour les droits humanitaires une priorité».

Statement from Anquan Boldin on his decision to retire: pic.twitter.com/z19jekK33R