Yu Darvish a des problèmes de dos

Les Dodgers de Los Angeles ont placé le nom du lanceur Yu Darvish sur la liste des blessés pour 10 jours, samedi, en raison de raideurs au dos.

Le réseau local SportsNet a rapporté le tout en journée.

Acquis des Rangers du Texas le 31 juillet, le droitier a quitté le monticule après six manches lors du match de mercredi contre les White Sox de Chicago. Il avait accordé trois points, huit coups sûrs et un but sur balles, tout en réalisant deux retraits sur des prises.

Darvish affiche un dossier de 8-9 et une moyenne de points mérités de 3,83 en 2017.