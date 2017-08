Valérie Maltais à son tour blessée

La Québécoise Valérie Maltais ratera le reste des sélections de l’équipe nationale de patinage de vitesse courte piste en raison d’une commotion cérébrale.

Celle-ci éprouve des symptômes modérés reliés à sa blessure, selon un communiqué émis par Patinage Canada, samedi. Une chute survenue en demi-finale du deuxième 500 mètres de la compétition, mercredi, est la source de ses ennuis.

Tout comme Marianne St-Gelais, qui a renoncé aux sélections la semaine passée pour des motifs identiques, Maltais fera une demande d’exemption afin de pouvoir participer aux Jeux olympiques de 2018. Si l’exemption est accordée à une autre patineuse, elle pourrait être nommée par le biais d’un choix discrétionnaire. L’équipe complète sera annoncée le 30 août.

«J’aurais souhaité pouvoir prendre part aux épreuves des sélections, d’autant plus que j’ai eu de bons résultats au 1000 m et au 1500 m la fin de semaine dernière. Alors, j’avais confiance pour la suite, a déclaré Maltais dans un communiqué de presse. Par contre, à la suite de ma chute et après consultation avec l’équipe médicale, il a été jugé plus prudent pour moi de me retirer de la compétition. C’est un constat déchirant à ce stade-ci du processus des qualifications olympiques, mais je dois penser en fonction du moyen et long terme.»

«Mon souhait le plus cher est d’être avec les filles aux Jeux de PyeongChang et je suis très confiante de pouvoir aider l’équipe à y faire bonne figure. Je dois désormais m’en remettre au processus de sélection interne d’exemption et de choix discrétionnaire», a-t-elle poursuivi.

Les compétitions de la formation canadienne prendront fin dimanche à l’aréna Maurice-Richard.