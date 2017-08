Une victoire coûteuse pour les Dodgers

Malgré l’absence de leur as Clayton Kershaw, les Dodgers de Los Angeles continuent d’accumuler les victoires.

L’équipe californienne a cependant perdu les services de la recrue Cody Bellinger dans un gain de 3-0 sur les Tigers, samedi à Detroit.

Bellinger s’est blessé à la cheville et a dû quitter la rencontre, étant remplacé par Yasiel Puig.

Le joueur de première année domine les siens avec un total de 34 longues balles depuis le début du calendrier régulier. Il a été blanchi en deux présences au bâton avant de se blesser.

Les visiteurs ont pris les devants en septième manche sur un simple opportun d’Adrian Gonzalez. Acquis la veille des Mets de New York, Curtis Granderson a croisé le marbre sur la séquence.

Puis, Justin Turner a frappé un simple au champ centre à la huitième reprise, poussant Chase Utley à la plaque.

Le receveur Yasmani Grandal a creusé l’écart en neuvième avec son 16e circuit de la saison.

Le partant Hyun-Jin Ryu a permis trois coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.

Ross Stripling (3-4) a signé la victoire, allouant seulement une passe gratuite en deux manches de travail. Kenley Jansen a été parfait en neuvième, savourant son 33e sauvetage en 2017.

La défaite est allée à la fiche de Michael Fulmer (10-11). L’artilleur a tout de même bien fait, concédant un point non mérité, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Le droitier a retiré six rivaux sur des prises au passage.

La formation californienne domine les ligues majeures en vertu d’un excellent dossier de 87-34. L’équipe du Michigan connaît quant à elle une saison difficile avec un rendement de 53-69.