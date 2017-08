Une rencontre productive avec les Canucks pour Alexander Kerfoot

Devenu joueur autonome mercredi dernier, l’attaquant de 23 ans de l’Université d’Harvard Alexander Kerfoot aurait eu une rencontre productive avec les Canucks de Vancouver.

Kerfoot, qui viendrait jouer chez lui s’il s’entendait avec la formation de la Colombie-Britannique, a discuté avec le directeur général Jim Benning, le président des opérations hockey Trevor Linden et le nouvel entraîneur-chef Travis Green.

L’agent du principal intéressé, J.P. Barry a confié à Rick Dhaliwal (NEWS 1130) que la rencontre a été «productive et intéressante».

