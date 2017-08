Une ligne défensive presque sans faille

La ligne défensive du Rouge et Or a donné des maux de tête aux Ravens.

«C’est très, très rare de miser sur deux «all canadians» et un gars qui revient d’un camp pro la même année, et il faut que notre front connaisse une bonne année, a résumé l’entraîneur-chef et responsable de la ligne défensive, Glen Constantin. Nos joueurs de ligne ont connu un bon camp et ils ont continué leur bon travail.»

Choix des Lions de la Colombie-Britannique au dernier repêchage, Edward Godin est de retour pour une cinquième année.

«Nous avons une meilleure cohésion que l’an dernier et tous les joueurs comprennent leur rôle, a souligné l’ailier défensif qui a réussi trois plaqués pour pertes, dont un sac. Nous avons les outils pour causer des problèmes aux quarts-arrières adverses. Je ne suis pas prêt à affirmer que nous avons la meilleure ligne en cinq ans à Laval parce que de bons joueurs sont passés ici au fil des ans, mais nous avons de bons éléments.»

Godin a même été utilisé à l’intérieur comme ce fut le cas à sa première campagne universitaire.

«Ce n’est pas fou du tout, a-t-il indiqué. Même si je suis plus léger, je suis capable de tenir mon bout. Ce n’est pas mauvais d’être plus près du quart-arrière.»

«Besoin de polyvalence»

«Parce que nous sommes peu nombreux, on ne peut pas se permettre qu’un joueur évolue à une seule position, renchérit Constantin. On a besoin de polyvalence. Edward a montré de belles choses à l’intérieur dans un front 30.»

Auteur de deux sacs en plus de provoquer un échappé, Mathieu Betts abondait dans le même sens.

«Nous avons le potentiel pour être une des bonnes lignes de notre Conférence, a affirmé l’ailier défensif étoile qui n’est plus qu’à 6,5 sacs du record d’équipe détenu par Vincent Desloges.

«Le premier quart a été plus tranquille, mais on a connu du succès à la fin du deuxième et en seconde demie. En raison du retard, les Ravens devaient lancer le ballon et c’était plus facile pour nous.»