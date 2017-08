Tyler Austin fait la différence

Tyler Austin a cogné un circuit de trois points en deuxième manche et les Yankees de New York ont infligé un revers de 4-3 aux Red Sox, samedi soir à Boston.

Le joueur de troisième but Todd Frazier a aussi réussi un coup de canon aux dépens de Chris Sale (14-5).

Le joueur d’arrêt-court Didi Gregorius a conclu le duel avec trois coups sûrs.

La recrue Aaron Judge a été retiré sur des prises au moins une fois dans un 36e match de suite, un sommet dans l’histoire des ligues majeures. Le numéro 99 domine toujours la Ligue américaine avec 37 longues balles.

C.C. Sabathia (10-5) a concédé deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches. Dellin Betances a préservé sa neuvième victoire de la saison.

Sale a quant à lui permis quatre points et sept coups sûrs en sept manches, cumulant neuf retraits sur des prises.

Rafael Devers a étiré les bras dans une cause perdante.