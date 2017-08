Tour d’Espagne : c’est parti pour Michael Woods et Hugo Houle

Le cycliste Michael Woods et ses partenaires chez Cannondale-Drapac, de même qu’Hugo Houle et ses coéquipiers d’AG2R-La Mondiale, ont tous pris 16 min 44 s pour compléter les 13,7 kilomètres du contre-la-montre par équipe comptant pour l’étape inaugurale du Tour d’Espagne.

La formation Cannondale-Drapac a ainsi terminé au 17e échelon, suivie d’AG2R-La Mondiale au 18e rang, accusant toutes deux un retard de 46 secondes sur l’équipe BMC Racing, victorieuse samedi à Nîmes, en France.

«On ne peut pas dire que c’est un effort fantastique, mais ce n'est pas catastrophique non plus, a mentionné Houle, qui prend le 105e rang au classement général. Notre cohésion n’a pas été excellente. Il y avait souvent des changements de rythme et ç’a été difficile pour nous. Nous n’avons donc pas réussi à suivre notre plan de match initial alors c’est un peu décevant, surtout pour Romain [Bardet] qui va perdre un peu de temps au général. Après, tout le monde a fait son maximum.»

Sur la ligne de départ du Tour d’Italie en 2015 et 2016, Houle participe à son premier Tour d’Espagne. «C’est officiellement parti. Je m’attends à des étapes difficiles, mais je suis prêt et physiquement, je me sens bien. J’ai hâte de découvrir ça et on va voir comment ça va se développer au fil des jours», a affirmé le cycliste de Sainte-Perpétue.

Actuel 102e au général, Woods en est également à sa première participation au Tour d’Espagne. En mai dernier, il avait conclu le Tour d’Italie au 38e rang.

Dimanche, pour la deuxième étape de La Vuelta 2017, les cyclistes quitteront Nîmes pour Gruissan, dans le sud de la France, sur un parcours qui comptera 203,4 km.

«Ce sera tout plat, mais il y a beaucoup de vent dans la région. Il faudra être attentif pour ne pas être piégés et être bien positionnés. Ce sera une étape importante pour nous», a prévenu Houle.