T.J. House promu, Tim Mayza rétrogradé

Les Blue Jays de Toronto ont rappelé le lanceur T.J. House de leur club-école AAA situé à Buffalo, samedi, tandis que le releveur Tim Mayza a été cédé à cette formation.

C’est ce qu’a rapporté le compte Twitter du quotidien «Toronto Sun» en journée.

House n’a pas œuvré dans le baseball majeur cette saison, sa dernière présence dans les grandes ligues remontant à 2016 avec les Indians de Cleveland.

Depuis le début de la campagne, il a conservé une fiche de 9-11 et une moyenne de points mérités de 4,27 au niveau AAA.

Rappelé plus tôt quelques jours auparavant, Mayza a pris part à trois matchs au cours de la semaine. Il a alloué deux points, six coups sûrs et un but sur balles en trois manches.