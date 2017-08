Thomas Ferland et la tradition

Au fil des saisons, de Nicolas Marcotte à Frédéric Allard, nombreux sont les défenseurs de la région de Québec, particulièrement ceux issus des Gouverneurs de Sainte-Foy et du Blizzard SSF, qui ont connu de belles carrières sous les couleurs des Saguenéens.

Au cours des prochaines semaines, Thomas Ferland tentera de prolonger cette tradition aux côtés de Jérémy Groleau, joueur en vue des Commandeurs de Lévis.

Repêché en troisième ronde (45e choix) en juin dernier, Ferland semble profiter, à l’exemple du choix de 2e ronde Michael Pellerin, d’un bon timing puisque la brigade défensive de Yanick Jean est à reconstruire à la suite du départ de nombreux vétérans de la dernière saison.

«À 16 ans, je suis conscient que je devrai gagner ma place. Je suis content de mon premier match, le calibre de jeu était plus relevé et l’intensité supérieure à celle du midget», a mentionné Ferland, qui doit également apprivoiser la vaste patinoire olympique du CGV.

«Le positionnement est encore plus important et les contacts moins nombreux.»

Ce qui pourrait s’avérer une bonne affaire pour le Québécois, victime de deux commotions cérébrales la saison dernière. La dernière, crève-cœur, fut encaissée au tournoi de la Coupe Telus et Ferland n’a pas disputé la ronde des médailles.

Un russe impressionnant

Au terme de la séance d’entraînement matinale des Sags, le Russe Vladislav Kotkov s’est délié les jambes et a décoché quelques plombs. Impressionnant par son gabarit et son coup de patin puissant, ce colosse de 17 ans, qui s’allonge sur 6 pieds 4 pouces et pèse 198 livres, ne participe pas au Challenge des recrues.

Son poste est déjà assuré ! L’autre Russe des Sags, German Rubtsov a obtenu son visa et il atterrira à Jean-Lesage demain soir. L’espoir des Flyers participera au camp des Sags avant de partir pour Philadelphie à la mi-septembre.

En deux lignes

Le Challenge prendra fin samedi après-midi. Après le duel Rimouski/Baie-Comeau, les Remparts affronteront les Saguenéens de Chicoutimi.

Les Diables rouges joueront ensuite leur premier match présaison, mardi, face à l’Océanic au Centre Multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette.