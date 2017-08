Steven Butler apprend auprès de Miguel Cotto et Canelo Alvarez

Le boxeur québécois Steven Butler n'a pas de combat à l'horaire, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un été fort occupé.

Le boxeur de 21 ans s'est regardé dans le miroir après sa défaite contre Brandon Cook et il a décidé de se retrousser les manches.

Et son été, c’est dans un gymnase qu’il le passe.

Il se trouve présentement à San Diego en Californie, où il participe au camp d'entraînement de Canelo Alvarez en vue de son combat contre Gennady Golovkin.

Durant deux mois, il a servi de partenaire d'entraînement à deux des meilleurs boxeurs de leur division, soit Miguel Cotto et Alvarez.

«Je retiens tout. Des choses que Cotto ou que Canelo m'ont faites, je suis capable de le refaire, je suis capable de me rappeler des choses qui sont bénéfiques, qui sont bonnes pour un boxeur. Comment aller au corps, être plus sournois. J'apprends vraiment de tout. Chaque round que je fais avec l'un ou l'autre, j'apprends quelque chose», explique Butler en entrevue avec TVA Sports.

Butler a passé six semaines à Los Angeles avec Cotto et son entraîneur Freddie Roach. Ils ont disputé 50 rounds ensemble, alors que le Portoricain se prépare à remonter dans le ring après deux ans d'absence.

«Même Miguel Cotto, il m'a dit que j'étais le futur de la boxe. Quand je l’ai remercié après nos sparrings, il m'a répondu: “Non, ça a été un plaisir pour moi. T'es un futur champion”».

Butler va maintenant passer un mois avec Canelo Alvarez à San Diego. L'athlète de 21 ans sait qu'il doit se concentrer lorsqu'il met les gants avec le Mexicain, qui n’a subi qu’une seule défaite en 51 combats chez les professionnels

«Il sait qui il a devant lui. Il est très, très concentré, si on veut. Comme on dit dans le sport, il est dans sa zone. Donc, il limite le plus possible ses erreurs. Ça lui permet de beaucoup apprendre, d'être patient et de faire les bonnes choses au bon moment», note Vincent Auclair, l’entraîneur de Butler.

Celui-ci reviendra à Montréal en septembre. Il espère rapidement mettre en pratique ce qu'il a appris auprès de ces deux grandes pointures de la boxe.