Simona Halep à une victoire de la première place mondiale

La Roumaine Simona Halep peut devenir la nouvelle numéro un mondiale du tennis féminin lundi si elle s'impose dimanche en finale du tournoi de Cincinnati face à l'Espagnole Garbine Muguruza, 6e au classement WTA.

En demi-finale samedi, la N.2 mondiale a surclassé l'Américaine Sloane Stephens (N.151) en deux manches de 6-2 et 6-1 et en moins d'une heure de jeu.

Halep, en quête de son 16e titre WTA et son deuxième de l'année, n'a laissé aucune chance à Stephens, de retour sur le circuit après avoir manqué les six premiers mois de la saison à cause d'une blessure à un pied.

«Mon quart de finale (vendredi) m'a donné beaucoup de confiance, j'ai continué à jouer sur la même lancée, avec beaucoup d'agressivité», a expliqué Halep, déjà finaliste à Cincinnati en 2015.

«Je me sens en forme physiquement et en confiance, je me sens bien mieux qu'à Toronto», a-t-elle prévenu.

À 25 ans, la Roumaine, qui court toujours après sa première victoire en Grand Chelem, peut déloger en cas de succès la Tchèque Karolina Pliskova, battue 6-3, 6-2 dans l'autre demi-finale par Muguruza, de la première place du classement WTA.

«Je suis proche de la première place, si cela arrive dimanche tant mieux, sinon, je pense que j'aurais d'autres occasions plus tard», a-t-elle constaté.

«C'est un objectif d'être N.1, j'ai une grande chance d'y parvenir, mais à choisir, je préférerais gagner un titre du Grand Chelem», a assuré la finaliste du dernier Roland Garros.

Au bilan de leurs confrontations, Muguruza mène deux victoires à une, mais les deux joueuses ne se sont plus affrontées depuis 2015.