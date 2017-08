Samuel Piette, David Choinière et Anthony Jackson-Hamel invités

Le milieu défensif Samuel Piette, l’attaquant Anthony Jackson-Hamel et le milieu de terrain David Choinière, tous de l’Impact de Montréal, sont au nombre des joueurs qui défendront les couleurs de l’équipe canadienne lors d’un match amical contre la Jamaïque, le 2 septembre à Toronto.

Le gardien de l’organisation du Bleu-Blanc-Noir James Pantemis a également été invité. Par conséquent, les quatre hommes ne seront pas disponibles pour le duel opposant l’Impact au Fire de Chicago le même jour au Stade Saputo.

Parmi les autres athlètes ayant été choisis, il y a les attaquants Cyle Larin (Orlando City SC) et Tosaint Ricketts (Toronto FC), ainsi que les milieux Alphonso Davies (Whitecaps de Vancouver) et Will Johnson (Orlando).

«Lorsque nous jouons à domicile, nous voulons jouer un bon football et nous voulons reprendre là où nous avons laissé à la Gold Cup de la CONCACAF, a expliqué dans un communiqué l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine, Octavio Zambrano. Nous voulons continuer à construire sur ce que nous avons mis sur pied et c’est ce qui se passera à chaque fois que nous nous réunirons.»

Les représentants de l’unifolié retrouveront au BMO Field la formation les ayant éliminés en quart de finale de la récente Gold Cup.