Mikko Koivu exprime sa tristesse

L’attaquant du Wild du Minnesota Mikko Koivu s’est dit révolté par l’attentat terroriste ayant fait deux morts et plusieurs blessés dans sa ville natale de Turku, en Finlande, vendredi.

«Ces événements sont troublants : c’est ma maison et j’ai tellement d’amour pour cette communauté, a déclaré le frère de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Saku Koivu sur le compte Twitter du Wild. Plus particulièrement, mes pensées vont aux gens décédés et à leurs proches.»

«Je suis extrêmement reconnaissant du fait que ma femme et mes enfants sont sains et saufs. Tous nos êtres chers le sont également, a-t-il ajouté. Je suis heureux de voir l’appui important que la ville de Turku et la Finlande ont reçu. Je sais que mes compatriotes et les femmes de ce pays se serviront des prochains jours pour chérir ceux étant le plus près de nous.»

D’après diverses sources, l’assaillant présumé – un Marocain de 18 ans – aurait visé des femmes.