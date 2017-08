Manchester United éblouissant à Swansea

Les Red Devils impressionnent. Manchester United a remporté une deuxième victoire 4 à 0, à Swansea samedi, tandis que Liverpool s'est imposé contre Crystal Palace (1-0), samedi lors de la 2e journée de Premier League.

José Mourinho et les siens prennent provisoirement la tête du Championnat, grâce à une différence de buts impériale (+8), en attendant Stoke-Arsenal, mais surtout l'affiche entre les deux premiers de la saison passée Tottenham et Chelsea dimanche, puis le choc entre les ambitieux Manchester City et Everton lundi.

ManU a peiné pendant 80 minutes pour battre les Swans avant d'exploser avec trois buts en moins de quatre minutes.

Manquant de tranchant, sans réelle inspiration, les Red Devils tenaient le match grâce à Bailly, à la reprise d'une tête de Pogba sur la barre (45).

Puis rien ou presque jusqu'à l'entrée de Martial, en remplacement de Rashford (75). Le Français a immédiatement dynamisé les Mancuniens, lançant l'action sur le but de Lukaku (80) puis marquant le dernier but (84) sur une passe de Pogba. Le milieu s'est lui aussi illustré avec son deuxième but en deux matchs (82).

Liverpool dans la douleur

Si ManU a fini par faire sauter la banque en fin de match, Liverpool a dû lui se contenter d'un petit 1-0 contre Palace.

À Anfield, Jürgen Klopp et ses joueurs ont manqué de créativité et n'ont dû leur salut qu'à un but de Mané (73).

Mais, éprouvés après leur victoire dans la semaine contre Hoffenheim en barrage aller de la Ligue des champions (2-1), et sans Coutinho, dont l'avenir est toujours incertain après une troisième offre du Barça, ni Lallana, les Reds ont tout de même assuré après leur match nul inaugural contre Watford (3-3).

Leicester a battu le promu Brighton sans trembler (2-0) grâce à un show de Mahrez. L'ailier a offert le premier but à Okazaki après 52 secondes de jeu, puis son corner a trouvé Maguire (54) pour sceller la première victoire des champions 2016.

Sur la côte sud, les Saints ont peiné contre un West Ham (3-2) pourtant réduit à dix après l'exclusion d'Arnautovic en première période (33). En revanche, les Hammers, eux (et malgré un doublé de Chicharito), ne s'en sortent pas, avec cette deuxième défaite et déjà sept buts encaissés.

West Bromwich solide

Deux matchs, deux victoires de 1-0. Après s'être imposés contre Bournemouth lors de la première journée, les Baggies ont récidivé à Burnley, grâce à Robson-Kanu (71). Et voilà les banlieusards de Birmingham provisoirement à la deuxième place de la Premier League.