Les Sounders et les Timbers ont les meilleurs partisans?

Les Sounders de Seattle et les Timbers de Portland occupent conjointement le sommet d’un classement du magazine «Forbes» relatif aux meilleurs groupes de supporteurs de la Major League Soccer (MLS).

La publication en question a ainsi établi l’ordre des 10 clubs du circuit Garber les mieux appuyés à ses yeux. Les organisations ne faisant pas partie de ce top 10, dont l’Impact de Montréal, n’ont pas été évoquées, tout comme les deux clubs disputant leur première saison en 2017, soit l’Atlanta United FC et le Minnesota United FC.

Seattle et Portland devancent le Galaxy de Los Angeles et l’Orlando City SC, alors que le Toronto FC est cinquième. Les Red Bulls de New York, le New York City FC, le Sporting de Kansas City, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et l’Union de Philadelphie détiennent les places 6 à 10.

«Forbes» a tenu compte de quatre critères pour préparer son classement : les assistances des deux dernières saisons complètes, les cotes d’écoute à la télévision pour la campagne 2016 et celle actuellement en cours, les ventes de marchandise tels les chandails ainsi que le nombre d’abonnés sur les médias sociaux Twitter, Facebook et Instagram.