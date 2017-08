Les Mets explosent en sixième manche

Les Mets ont effectué une poussée de sept points en sixième manche, en route vers un gain de 8-1 sur les Marlins de Miami, samedi soir à New York.

Wilmer Flores et Kevin Plawecki, pour une première fois cette saison, ont frappé la longue balle pour offrir une confortable avance aux favoris de la foule.

Dominic Smith a pour sa part étiré les bras en neuvième manche. Le joueur de premier but a croisé le marbre à deux reprises.

Rafael Montero (2-8) a effectué un bon départ, allouant un point, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail.

Du côté des visiteurs, Vance Worley (2-3) a permis deux points sur trois coups sûrs et deux passes gratuites en cinq manches et un tiers.

Marcell Ozuna a totalisé trois coups sûrs et un point produit dans la défaite.