Les États-Unis toujours en avance

Les Américaines ont poursuivi leur domination, prenant les devants 10,5 à 5,5 sur la formation européenne dans le cadre de la deuxième journée d’activités la Coupe Solheim de golf féminin, disputée samedi à des Moines, en Iowa.

Cristie Kerr et Lexi Thompson ont facilement écrasé Jodi Ewart Shadoff et Caroline Masson par cinq coups. Même résultat pour Paula Creamer et Austin Ernst face à Mel Reid et Emily Pedersen.

Brittany Lang et Brittany Lincicome ont eu besoin de 18 trous pour venir à bout de l’Anglaise Reid et de l’Espagnole Carlota Ciganda par deux coups grâce à un oiselet au 18e trou.

Pour leur part, les Européennes Anna Nordqvist et Georgia Hall ont été en mesure d’arracher la victoire à Stacy Lewis et Gerina Piller, deux et un.

Catriona Matthew et Karine Icher ont de leur côté défait les Américaines Michelle Wie et Danielle Kang par deux coups.

La journée de dimanche donnera lieu à des affrontements individuels.