Les Carabins démolissent les Varsity Blues

Les Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) ont inscrit 24 points au premier quart pour filer vers un gain facile de 63-3 aux dépens des Varsity Blues de Toronto, samedi, dans un match préparatoire présenté au CEPSUM.

Au grand plaisir de plus de 2800 personnes assistant au duel, Marc-Antoine Dequoy a permis aux siens de se donner une avance de 10-0 en ramenant une interception dans la zone des buts. Puis, le quart-arrière Samuel Caron a creusé l’écart avec une faufilade pour un autre majeur. Guillaume Paquet a porté la marque à 24-0 en captant une passe de Caron.

En avance 34-3 à la mi-temps, les Bleus ont poursuivi leur travail de démolition avec notamment le majeur de Will Altema au troisième engagement. Au final, l’offensive des Montréalais a enregistré 505 verges de gains totaux contre seulement 148.

«Je suis content qu’on ait eu la chance de faire jouer tous nos joueurs, a indiqué l’entraîneur-chef des Bleus Danny Maciocia. C’est l’objectif de ce match que d’évaluer notre personnel. Le camp d’entraînement a bien été et ça a paru aujourd’hui [samedi]. Nous comptons sur un excellent groupe de leaders et on a pu voir que nos jeunes ont beaucoup de potentiel. Nous aurons des décisions difficiles à prendre pour le premier match.»

Caron a cédé sa place dès le début du deuxième engagement après avoir complété 12 de ses 14 passes pour des gains de 155 verges.

«Je savais plus à quoi m’attendre que l’an dernier et j’ai pu m’adapter rapidement même si le rythme du début du match est toujours plus rapide qu’en entraînement, a mentionné Caron, qui avait effectué un retour au jeu l’an dernier après une année de congé. Je crois que ç’a bien été, mais j’ai hâte de voir les vidéos du match pour corriger certains éléments.»

Sur le plan défensif, la formation montréalaise n’a permis que neuf premiers essais aux Torontois et a intercepté les quarts adverses à deux reprises.

«Nous avons travaillé fort cet été et au cours de la dernière semaine pour offrir une performance comme aujourd’hui, a indiqué le joueur de ligne défensive recrue Philippe Lemieux-Cardinal. Quelques séquences en défensive ont été un peu trop longues à notre goût, mais c’est un bon départ.»

La troupe de l’entraîneur-chef Danny Maciocia amorcera la campagne vendredi en visitant les Stingers de Concordia. Ces derniers ont signé une victoire de 23-16 face à Laurier dans leur affrontement préparatoire.