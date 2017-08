La victoire avant l’argent pour Jack Eichel

Le jeune attaquant des Sabres de Buffalo Jack Eichel pourrait signer un lucratif contrat au cours des prochains mois s’il connaît une bonne saison 2017-2018, mais il souhaite d’abord voir son équipe gagner plus régulièrement.

À quelques mois de son 21e anniversaire de naissance, le patineur américain écoulera la dernière année de son pacte de recrue de trois ans. Avec l’entente paraphée par la vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid en juillet, il est logique de croire qu’Eichel est bien placé pour exiger une somme annuelle de 10 millions $.

D’ici là, le principal intéressé veut cependant se concentrer sur ce qu’il fait de mieux : jouer au hockey.

«Je veux travailler fort cet été afin de prendre soin de moi-même. Oui, le contrat est important, mais ce qui se passe sur la patinoire est ce qui compte le plus», a-t-il mentionné au journal «Lowell Sun», vendredi.

Recommencer à zéro

Eichel espère reléguer aux oubliettes une campagne au cours de laquelle il a manqué 21 matchs à cause des blessures. Son absence a d’ailleurs ruiné toute chance de qualification en séries éliminatoires des Sabres, qui ont terminé le calendrier régulier au 15e rang de l’Association de l’Est avec 78 points.

«C’était frustrant, mais les blessures peuvent survenir. Ce ne fut pas le problème le plus facile à endurer, mais j’ai commencé à beaucoup mieux jouer en deuxième moitié de saison», a-t-il ajouté, évoquant une blessure à la cheville l’ayant contraint à disputer son premier match en 2016-2017 le 29 novembre seulement.

Par ailleurs, le joueur d’avant a été clair quant à ses intentions de demeurer à Buffalo. Peu avant les vacances, les médias lui avaient prêté des propos peu flatteurs à l’égard de son entraîneur-chef de l’époque, Dan Bylsma. Eichel avait nié une déclaration selon laquelle il refuserait de signer une prolongation de contrat advenant le retour du pilote. Or, quelques heures plus tard, Buffalo a limogé Bylsma et le directeur général Tim Murray.

Avec Phil Housley derrière le banc, le jeune homme semble désormais serein.

«Ces changements pourraient être bénéfiques. Nous tentons de bâtir une culture de gagnants. C’était décevant auparavant, car on veut tous connaître du succès. [...] Mais j’ai été assez précis à l’effet que je veux être un Sabre. Je souhaite demeurer à Buffalo et commencer à gagner. Je veux récompenser cette ville», a-t-il résumé.

Le deuxième choix au total du repêchage amateur de 2015 a récolté 24 buts et 33 mentions d’aide pour 57 points lors de la dernière saison.