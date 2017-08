Jakub Jerabek a de grandes ambitions

Jakub Jerabek se dit prêt à faire le saut dans la LNH après avoir connu une excellente campagne dans la KHL.

En entrevue avec le site tchèque de NHL.com, celui qui a obtenu une entente d’une saison à deux volets avec les Canadiens de Montréal est bien au fait des différences de styles de jeu entre les deux ligues.

«Je sais que le hockey de la LNH est différent de celui que je connais, tant sur la glace que pour tout ce qui l'entoure. Vous devez sauter à pieds joints dans ce nouveau monde. Je nourris de grandes ambitions et j'ai très hâte de m'attaquer à ce nouveau défi», a-t-il expliqué.

«Le rythme est plus rapide dans la Ligue nationale. Il y a également plus de contacts physiques qu'en Europe. Comme me l'a dit "Jarda" (l'ancien défenseur des Canadiens Jaroslav Spacek), je devrai m'habituer à préconiser un style de jeu plus simple. Il ne faudra pas que je reste en possession de la rondelle trop longtemps. Je devrai faire des jeux très vite.»

Avec le départ d’Andrei Markov, les Canadiens chercheront un nouveau quart-arrière sur l’avantage numérique. Jerabek peut contribuer à l’offensive, lui qui a amassé 34 points dont cinq buts en 59 matchs avec le Vityaz HC de Podolsk. Il s’agit d’ailleurs du cinquième meilleur total de points chez les défenseurs de la KHL en 2016-17.

«C'est à moi de faire mes preuves. Je ne tiens rien pour acquis et je ne veux rien mésestimer. Je considérerai comme un grand honneur de me retrouver aux côtés des joueurs des Canadiens, advenant que je mérite un poste avec l'équipe», conclut-il.