Granderson passe aux Dodgers

Les Mets de New York ont annoncé tard vendredi qu’ils ont échangé le voltigeur Curtis Granderson aux Dodgers de Los Angeles.

En retour, la formation new-yorkaise obtiendra un joueur qui sera nommé à une date ultérieure ou une compensation financière.

Les Mets ont aussi transféré une somme d'argent aux Dodgers.

Granderson écoule la dernière année d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 60 millions$. Los Angeles lui versera moins de 3,6 millions$ pour le reste de la campagne.

Cette saison, l’ancien des Yankees et des Tigers de Detroit a maintenu une moyenne au bâton de ,228 avec 19 circuits, 77 coups sûrs et 52 points produits en 337 présences au bâton.

Granderson n'a pas participé au match des siens contre les Marlins, en soirée.

