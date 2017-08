Glen Gulutzan croit que les Flames récolteront 100 points

Année après année, les Flames de Calgary trouvent une façon d’étonner la planète hockey. Et l’entraîneur-chef de l’équipe, Glen Gulutzan, croit que ses joueurs seront en mesure d’en faire de même en 2017-18.

Après avoir amorcé la saison dernière avec seulement cinq victoires en 16 matchs, les Flames sont revenus de l’arrière et ont participé aux séries éliminatoires grâce à une récolte de 94 points. Cette saison, Gulutzan place la barre plus haute.

Nous n’étions ni une équipe de 5-10-1 au début de la saison, ni une équipe de 16-5 à la fin. Nous avons terminé la saison avec 94 points. De façon réaliste, je crois que nous pouvons faire encore mieux. Nous croyons que nous pouvons récolter 100 points», a déclaré Gulutzan au journaliste Wes Gilbertson du Calgary Sun.

Cette année, les Flames n’auront pas à apprendre un nouveau système de jeu. À sa deuxième année derrière le banc, Gulutzan pourra compter sur le même noyau, en plus d’acquisitions significatives.

L’ajout de Travis Hamonic au sein d’une défensive qui comptait déjà sur Mark Giordano, Dougie Hamilton et T.J. Brodie, pour ne nommer que ceux-là, devrait faire de la brigade des Flames l’une des plus redoutables. Derrière elle, les nouveaux venus Mike Smith et Eddie Lack auront la tâche de remplacer Brian Elliott.

Mais c’est un joueur qui évoluait déjà avec l’équipe la saison dernière qui pourrait le plus influencer la progression des Flames.

Sam Bennett.

«Il a eu un bel été. Je lui ai parlé à quelques reprises cet été. Si j’avais un jeune joueur à choisir pour qu’il connaisse une belle progression, ce serait lui», a commenté Gulutzan.