EN DIRECT : Impact - Real Salt Lake

L’Impact dispute ce soir à Montréal un troisième match en huit jours et il s’agit peut-être du plus important puisqu’il pourrait permettre à l’équipe de passer au-dessus de la fameuse ligne rouge.

L’affrontement contre le Real Salt Lake est en cours à TVA Sports. Les Montréalais mènent 3-1 en 2e demie.

​-----------------------------------

Moments forts du match

-----------------------------------

2e demie:

-----------------------------------

47e minute - BUT MONTRÉAL - Au tour d'Anthony Jackson-Hamel de toucher la cible. Son puissant tir porte le pointage à 3-1.

-----------------------------------

1re demie:

-----------------------------------

45e minute +3 - Sunny (RSL) reçoit un carton jaune.

43e minute - Bel arrêt d’Evan Bush (MTL) aux dépens de Luis Silva.

39e minute - Brooks Lennon (RSL) écope d'un carton jaune pour simulation.

29e minute - BUT MONTRÉAL - Qui d’autre qu’Ignacio Piatti pour redonner l’avance à l’Impact? L’Argentin inscrit déjà son 2e but de la soirée (son 14e de la saison), et de façon spectaculaire, et c’est 2-1 pour les favoris de la foule.

26e minute - BUT SALT LAKE CITY - Le Real réplique à l’Impact grâce à un but de Luis Silva. C’est l’égalité 1-1.

11e minute - BUT MONTRÉAL - L'Impact ouvre la marque par l'entremise d'Ignacio Piatti (encore lui!). Blerim Dzemaili et Anthony Jackson-Hamel obtiennent des passes décisives sur cette séquence particulièrement inspirée de l’Impact.

8e minute - Anthony Jackson-Hamel (MTL) file fin seul devant le gardien adverse, mais il rate cette occasion de marquer.

6e minute - Marcelo Silva (RSL), blessé, est remplacé par David Horst.

​-----------------------------------

Une autre victoire, jumelée à une défaite du Crew de Columbus à Orlando, permettrait en effet à l’Impact de grimper au 5e échelon dans l’Association de l’Est.

Un gain permettrait également au Bleu-blanc-noir d’en aligner quatre pour la première fois depuis les quatre premières rencontres de la saison 2013.

De son côté, le Real est 8e dans l’Ouest, à trois points des Earthquakes de San Jose et de la 6e place.

L’équipe de l’Utah est sur une lancée, n’ayant pas perdu à ses six derniers matchs.

Plusieurs changements

Avec une troisième rencontre en une semaine, Mauro Biello a apporté des changements pour donner un peu de fraîcheur à sa troupe.

En défense, Hassoun Camara remplace Chris Duvall comme arrière droit et Kyle Fisher prend la place de Victor Cabrera en défense centrale.

Inutilisé dans les deux précédentes rencontres, le Québécois Anthony Jackson-Hamel obtient quant à lui un départ en attaque.

Au milieu, Louis Béland-Goyette est employé comme partant au lieu de Patrice Bernier.

Voici le onze partant de l’Impact :