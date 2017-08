Des sourires qui en disent long pour les Québécois de l'Impact!

Les trois Québécois de l’Impact de Montréal qui se sont illustrés face au Real Salt Lake, samedi, avaient le sourire fendu jusqu’aux oreilles après la victoire de 3-1!

Anthony Jackson-Hamel, auteur d’un but et d’une passe décisive, Louis Béland-Goyette, qui s’est fait complice sur le filet de ce dernier, et Samuel Piette étaient bien heureux de participer à la quatrième victoire consécutive du Bleu-blanc-noir, une première depuis 2013!

L’équipe a grimpé au sixième rang du classement avec 36 points et, peu à peu, se met dans une position favorable en vue des éliminatoires de la MLS.

«Chaque fois que je joue, chaque fois que je fais mon entrée sur le terrain, c’est pour marquer!»

Ci-dessus, dans la vidéo, écoutez les commentaires de Béland-Goyette, Jackson-Hamel et Piette.