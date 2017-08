Des joueurs frustrés et déçus chez les Alouettes

Comme c’est souvent le cas après une défaite cinglante, les visages des joueurs des Alouettes étaient longs dans le vestiaire. Plusieurs se demandaient ce qui venait d’arriver durant les 60 minutes de jeu.

Certains avaient un niveau de frustration assez élevé au point de ne pas vouloir s’adresser aux journalistes. Le porteur de ballon Tyrell Sutton n’a pas voulu livrer le fond de sa pensée notamment. D’autres en ont profité pour lancer un message.

«Je crois qu’on les a pris un peu à la légère, a souligné le Québécois Nicolas Boulay. On a gagné quand même facilement la semaine dernière en faisant plusieurs erreurs.»

«On est à la croisée des chemins de notre saison. Dans la semaine à venir, il va falloir décider quel type d’équipe on veut être. Ça va être un bon test pour notre caractère et on va voir qui a du coeur.»

Une interception coûteuse

L’une des séquences qui a fait mal aux Alouettes s’est déroulée après le premier touché des Argonauts. Après une belle poussée offensive, le quart Darian Durant a lancé une interception alors que son unité était dans la zone payante.

Ce n’est pas la première fois de la saison que le vétéran sabote une série productive avec une mauvaise prise de décision.

«Encore une fois, dans la zone payante, on n’a pas été performants, a mentionné Luc Brodeur-Jourdain. Ça nous a fait extrêmement mal. Au lieu de nous garder dans le match, ça nous en a sorti.

«Par contre, je ne veux pas mettre la pression sur notre quart. Il avait fait du bon boulot. On a encore confiance en lui.»

Pour ce qui est du principal intéressé, il sait qu’il n’a pas livré la marchandise dans ce match qui pourrait revenir hanter les Alouettes à la fin de la saison.

«On avait bien bougé le ballon, mais on n’a pas été en mesure de capitaliser, a précisé Durant. On doit leur donner du crédit, car ils avaient une excellente stratégie. Par exemple, à plusieurs reprises, j’ai dû précipiter mes passes en raison de leur pression.»

Les joueurs des Alouettes devront mettre cette défaite rapidement derrière eux, car ils n’auront que quelques jours pour se préparer pour leur duel contre les puissants Blue Bombers de Winnipeg, jeudi, au Stade Percival-Molson.