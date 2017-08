Contrat d'un an pour Jean-Sébastien Dea avec les Penguins

L'attaquant Jean-Sébastien Dea a paraphé une prolongation de contrat d'un an avec les Penguins de Pittsburgh, a appris TVA Sports, samedi.

Les champions de la Coupe Stanley ont offert un contrat à deux volets à l'attaquant québécois, ce qui réjouit l'ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, dans la LHJMQ.

«Je suis bien content, finalement, de mettre la main sur un contrat, a-t-il déclaré à TVA Sports. De retourner à Pittsburgh, c'est quelque chose d'important [pour moi].

L'an dernier, Dea a disputé 73 rencontres avec le club-école de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine, en plus de revêtir l'uniforme noir et or pour un match avec le grand club.

Il a ajouté trois points en cinq matchs en éliminatoires de la Ligue américaine.

«On va essayer d'aller chercher une troisième coupe Stanley de suite!»

