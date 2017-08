Un autre Québécois dans la NFL?

Un observateur averti de la scène de la NFL est convaincu que Mathieu Betts percera la meilleure ligue de football au monde.

«Il n’y a aucun doute dans mon esprit que Mathieu Betts est un joueur spécial, a déclaré Jim Washburn, entraîneur de ligne défensive dans la NFL pendant 18 saisons, dont 12 avec les Titans du Tennessee. Il possède tous les instincts naturels d’un ‘pass rusher’. J’ai déjà envoyé des films à certains de mes amis entraîneurs dans la NFL.»

Présent au camp d’entraînement du Rouge et Or depuis mercredi soir, Washburn a pu constater de près le potentiel de l’ailier défensif étoile.

«Je le vois comme un secondeur extérieur qui exercera de la pression sur le quart-arrière, a-t-il raconté lors d’un entretien après l’entraînement du Rouge et Or. Il est rapide. Il est meilleur que Miguel Robédé qui était très bon pour mettre de la pression.»

De retour à Québec

Washburn connaît l’ancien plaqueur étoile du Rouge et Or qui fut sélectionné au tout premier rang du repêchage de la LCF par les Stampeders de Calgary en 2005. Entraîneur de la ligne défensive des Titans à l’époque, il était venu à Québec regarder les films de Robédé. «Je voulais revenir avant, mais j’étais trop occupé. Maintenant que je suis à la retraite, je vais revenir voir un match de la saison régulière en compagnie de ma femme qui adore Québec. Elle est actuellement en Ouganda où ma fille est missionnaire, mais elle m’accompagnera la prochaine fois.»

Washburn a pris sa retraite au terme de la dernière saison, la seule avec les Dolphins de Miami. «Ma femme a été malade, elle a souffert d’un cancer du sein et elle a subi une ablation, a-t-il confié. Je suis maintenant âgé de 67 ans et je veux passer du temps avec elle. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve.»

Amitié

Washburn et Glen Constantin se sont connus à la fin des années 1990 quand l’entraîneur-chef du Rouge et Or était adjoint avec les Cougars de Houston dans la NCAA. Ils sont demeurés en contact.

«Glen serait idiot de quitter le Rouge et Or pour la NFL où les entraîneurs sont congédiés tous les deux ans, mais il possède les compétences pour y travailler, a-t-il affirmé. Laval est l’Alabama du Canada. Si j’étais recteur de l’université ou membre du conseil d’administration, je ferais tout pour retenir Glen si jamais il recevait une offre. Je suis aussi impressionné par ses adjoints, notamment Carl Brennan qui possède les compétences pour coacher n’importe où.»

Un entraîneur exigeant mais formateur

Si Jim Washburn apprécie son séjour dans l’entourage du Rouge et Or, il en va de même pour les joueurs de ligne défensive avec qui il partage ses connaissances.

«La ligne défensive a connu son meilleur entraînement du camp, jeudi, en présence de coach Washburn, a souligné l’ailier défensif Mathieu Betts. Il est tellement exigeant qu’il ne nous laisse pas le choix. Lors de la correction des films, mercredi soir, le niveau d’attention était plus élevé. Si on pouvait garder ce niveau d’attention et le souci des détails toute l’année, on pourrait être une ligne défensive dangereuse. Comme les gars le disaient, il a coaché certaines de nos idoles et c’est un bonus de le voir ici avec nous.»

Betts estime que le moment est bien choisi pour recevoir un entraîneur invité. «Ça change la routine du camp et c’est bien de voir une approche différente, a-t-il raconté. C’est un bon moment pour travailler la technique parce qu’on se concentre plus sur l’aspect tactique pendant la saison en prévision de notre prochain adversaire. Il y a aussi beaucoup de ressemblances entre les façons de faire puisque coach Washburn a été le mentor de Glen.»

Entraîneur des botteurs

L’ancien entraîneur de position des Titans du Tennessee (1999-2010), des Eagles de Philadelphie (2011 et 2012), des Lions de Detroit (2013-2015) et des Dolphins de Miami (2016) quittera Québec, dimanche, après avoir assisté au match présaison face aux Ravens de Carleton la veille. Son fils Jeremiah est l’entraîneur de la ligne offensive des Bears de Chicago. Les deux ont travaillé ensemble avec les Dolphins l’an dernier.

Washburn avait joué un rôle important dans l’invitation du secondeur Frédéric Plesius au camp des Eagles en 2012.

En plus de Washburn, le Rouge et Or compte un autre entraîneur invité pour les prochains jours. Steve Wolf est à Québec pour travailler avec les botteurs Dominic Lévesque et David Côté. L’Américain du Vermont était aussi en Floride pour le camp de printemps. Il sera au camp des Bills de Buffalo la semaine prochaine.

«Dominic a amélioré sa technique et sa confiance et je prévois qu’il connaîtra une grosse saison, a mentionné Wolf. Pendant trois jours, on va travailler tous les aspects et on va demeurer en contact pendant la saison. La compétition est bonne pour les deux.»

Côté a notamment réussi un placement de 52 verges plus tôt cette semaine. «Nous avons deux grands botteurs et je n’ai aucun problème à les habiller tous les deux si cela nous procure un avantage, a raconté l’entraîneur-chef Glen Constantin. L’important est qu’ils se complètent.»

Maintenant place aux Ravens

Finis les quizz, place à l’examen de mi-session pour les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval qui se frotteront aux Ravens de Carleton, samedi au PEPS.

L’image est de l’entraîneur-chef Glen Constantin. «Les gars ont passé des quizz depuis le début du camp et le match présaison représente l’examen de mi-session. La pondération sera plus grande.»

«Il y a un an, j’étais un peu moins confiant avec le départ de 15 partants et il fallait gérer les attentes, mais tous les espoirs sont permis cette année avec le départ de seulement trois partants en défensive et la présence de beaucoup de leadership en offensive, de poursuivre le pilote de Laval. C’est plus réaliste de penser à la Coupe Vanier cette année.»

Constantin prévoit que les Ravens formeront une solide équipe en Ontario. «Ils vont se retrouver dans le Top 4, a-t-il affirmé. Ça va être un bon test et on ne peut pas demander mieux. On veut toujours affronter une équipe qu’on pense qu’on peut retrouver dans les séries.»

Compétition

Quelques batailles sont intéressantes en prévision de la prochaine saison. «Il y a une bonne compétition sur la tertiaire et on retrouve des postes qui sont ouverts, a souligné Constantin. Il y a un poste de bloqueur et un de plaqueur qui sont aussi ouverts. On aura aussi une bonne évaluation sur les unités spéciales. Parce que les contacts sont limités à l’entraînement, on doit être dans un match pour pouvoir évaluer l’aspect physique.»

Pour Mathieu Betts, la victoire est importante même dans un match présaison. «À mes deux saisons à Laval, nous n’avons pas eu le succès voulu en match présaison et on va prendre le match contre Carleton très au sérieux, a souligné l’ailier défensif. Les jeunes vont vouloir se prouver et c’est tout à fait normal, mais on ne sera pas là en touriste. C’est très important d’amorcer la saison sur le bon pied. Carleton avait une fichue de bonne équipe l’an dernier et ça ne sera pas différent cette année.»