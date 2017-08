Steve Clark signe avec le D.C. United

Le D.C. United a accordé un contrat au gardien d’expérience Steve Clark, vendredi.

Les détails de l’entente n’ont pas été divulgués.

Ancien du Crew de Columbus, Clark a amorcé 17 matchs avec l’AC Horsens, une formation de la superligue danoise, récemment. Auparavant, il avait pris part à 100 rencontres réparties sur trois ans en Ohio. L’Américain a réalisé 22 blanchissages en carrière dans la Major League Soccer.

En 2016, il a présenté un dossier de 8-12-12, tout en repoussant 112 ballons et en réussissant huit jeux blancs.

«Steve est un vétéran dans la MLS et sur la scène internationale. Son bilan est impressionnant et nous sommes heureux d’ajouter un joueur de qualité dans cette équipe. Cela nous donnera plus de profondeur à la position de gardien», a commenté le directeur général du D.C. United, Dave Kasper, dans un communiqué.