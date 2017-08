L’Impact de Montréal semble beaucoup solide défensivement, récemment.

Ne cherchez pas la raison de ce changement bien opportun pour le Bleu-blanc-noir, qui se bat actuellement pour une place en séries. Elle commence par Samuel et se termine par Piette et son apport en milieu de terrain rend plus abrasif le contingent défensif montréalais. Analyse de l’expert Jonathan Beaulieu-Bourgault.