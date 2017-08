Ryan Armour et Webb Simpson prennent les commandes

Les Américains Ryan Armour et Webb Simpson se sont emparés de la tête du classement provisoire du Championnat Wyndham de la PGA, vendredi, au terme de la deuxième ronde du tournoi présenté à Greensboro, en Caroline du Nord.

Armour a fait un bond de 17 places après avoir inscrit un pointage de 61, soit neuf coups sous la normale. Le golfeur de 41 ans a réussi neuf oiselets sur le parcours.

Pour sa part, Simpson a rapporté une carte de 64 (-6) à l’issue de la deuxième ronde, où il a enregistré huit oiselets et deux bogueys. Sa performance lui a permis de grimper de la troisième à la première place. Lui et Armour présentent un cumulatif de 127 (-13).

De son côté, le Suédois Henrik Stenson a glissé d’un rang et se retrouve maintenant au troisième échelon après avoir joué une ronde de 66 (-4). Il n’a qu’un seul coup de retard sur les meneurs.

L’Américain Vaughn Taylor est passé de la troisième à la quatrième place grâce à une marque de 66. Il partage le quatrième échelon avec son compatriote Ollie Schniederjans, auteur d’une ronde de 63 (- 7). Les deux Américains ont un pointage cumulatif de 129 (-11).

Premier à l’issue de la ronde initiale, Matt Every a connu une journée difficile. L’Américain a joué 72, deux coups au-dessus de la normale, et a dégringolé au 19e rang. Ils se trouvent maintenant à six coups de la tête.

Brad Fritsch en hausse

Chez les Canadiens, l’Albertain Brad Fritsch a réalisé un saut de 15 places après avoir enregistré une marque de 67 (-4) vendredi. Il pointe au 19e rang, à égalité avec sept autres concurrents.

Quant à l’Ontarien David Hearn, il a perdu trois places au classement à la suite d’une ronde de 68 (-2). Il se retrouve au 37e rang, à huit coups des meneurs.

Enfin, le Manitobain Nick Taylor est passé au 44e échelon grâce à une ronde de 68. Son pointage cumulatif de 136 le place à neuf coups du sommet du classement.