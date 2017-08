Rouge et Or: Francis Chabot revient progressivement au camp d'entrainement

Toujours ennuyé par une blessure à une cheville subie à la Coupe Dunsmore en novembre dernier à Montréal, Francis Chabot a effectué un retour progressif au cours du camp d’entraînement.

«J’avais hâte de revenir et de retrouver le groupe de joueurs de ligne offensive, a mentionné le bloqueur du Rouge et Or de l’Université Laval. Ce sont tous des bons gars et ils m’ont épaulé dans mon processus de réhabilitation. Je suis maintenant à 100 pour cent et j’ai confiance que ma cheville va tenir le coup. Même si je n’étais pas capable de courir, j’ai conservé sensiblement le même poids (320 livres).»

«C’était une grosse blessure et je savais que ça prendrait un petit bout, de poursuivre le produit des Élans de Garneau. Ce type de blessure est plus long à guérir pour un gros bonhomme.»

Utilisé comme bloqueur à droite l’an dernier, Chabot a vu de l’action des deux côtés au camp. «Ça ne me dérange pas et ce n’est jamais d’avoir plus de cordes à son arc, a-t-il illustré. Il y a du talent sur la ligne et nous sommes plus nombreux que l’an dernier. Les jeunes se démarquent.»

Parce que Chabot n’a pas pris part aux séances de 12 contre 12 en début de camp, la recrue Nicolas Thibodeau s’est entraînée comme bloqueur à gauche avec la première unité. Andy Genois a aussi vu de l’action à gauche.

Le Rouge et Or ne voulait pas brusquer le retour de Chabot. «Il devait aller à son rythme et être à l’aise, a souligné le coordonnateur offensif Justin Éthier. Ça va de mieux en mieux. S’il retrouve le même niveau qu’en 2016, Francis sera en avance, mais les jeunes font très bien.»

Pour le match présaison, la ligne offensive un nouveau centre partant. Ennuyé par une blessure au cou, Louis-Gabriel Beaudet ne sera pas en uniforme. La recrue Nicolas Guay et le garde Samuel Lefebvre se partageront le travail. Lefebvre devait jouer comme centre l’an dernier avant qu’une blessure à une main change les plans.

Le Rouge et Or n’avait pas encore déterminé qui serait le bloqueur à gauche partant.