Retour difficile pour Maude-Aimée Leblanc

Tenue à l’écart pendant deux mois par une blessure au dos, Maude-Aimée Leblanc est passée à travers frustrations et déceptions, jeudi, lors de la première ronde du tournoi Coupe Canada, l’un des plus importants tournois de golf au pays, présenté au Club de golf de Victoriaville.

«Il n’y a rien qui marchait, a résumé la golfeuse membre de la LPGA, irritée par sa performance. Je n’ai pas été bonne sur les coups roulés et mes coups de départ manquaient de précision. Je devrai corriger quelque chose dans mon élan.»

La Sherbrookoise a ramené une carte de 74 (+2).

Elle s’est blessée au dos en juin lors d’une séance d’entraînement à Grand Rapids au Michigan. Elle a dû rater quelques tournois importants et a chuté du 93e au 119e rang mondial.

La ronde avait pourtant bien commencé pour l’athlète de 28 ans qui a calé un oiselet dès son premier trou. Après deux bogueys, elle est revenue à -1 avec quatre trous à faire. Alors que la noirceur tombait sur le parcours, elle a trébuché, alignant trois bogueys sur les quatre derniers trous.

Seul point positif de la journée, l’athlète de 6 pieds 1 pouce n’a pas ressenti de douleur lors de son parcours et se sent maintenant prête à reprendre l’action sur le plus important circuit américain. Elle devrait rejoindre les autres golfeuses d’élite pour le Canadian Pacific Women’s Open, à Ottawa, le week-end prochain.

«Je me sentais à l’aise lors de mes frappes. Ce n’était pas ça le problème. C’était l’un des objectifs de ma présence à Victoriaville cette semaine de voir si la douleur était pour revenir. Je suis bien contente qu’elle ait disparu. On verra maintenant si ça tient avec les autres rondes qui s’en viennent », a-t-elle ajouté.

La golfeuse est maintenant à égalité au 95e rang sur 168. Elle devra se tailler une place parmi les 60 meilleurs au terme de la 2e ronde disputée vendredi si elle désire poursuivre son chemin sur les allées victoriavilloises.

Une rivalité féminine

Trois autres dames ont été admises au tournoi de la Coupe Canada. On s’attendait à ce que Maude-Aimée Leblanc fasse bande à part, mais l’Ontarienne Casey McNeil a mieux fait avec un score de 73 (+1). L’amateure Noémie Paré (77) et Sylvie Schetagne (78) ferment la marche.