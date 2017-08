Repêchage 2018: 7 joueurs de la LHJMQ au 1er tour?

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) veulent de plus en plus des défenseurs mobiles qui sont en mesure de bien bouger la rondelle.

Tout laisse croire que le repêchage de 2018 permettra aux organisations d’ajouter quelques défenseurs de la nouvelle génération à leur formation.

Voici donc un classement des meilleurs espoirs disponibles qui comprendra notamment plusieurs arrières, alors que les équipes sont en recherche constante du nouveau Erik Karlsson.

Meilleurs espoirs en vue du repêchage de 2018 (Joueurs de la LHJMQ en gras)

1- Rasmus Dahlin (Défenseur) : Non seulement il prône un style de jeu se comparant à celui de Karlsson, mais Dahlin est un joueur imposant du haut de ses 6 pi et 2 po et 181 lb. Les attentes seront élevées, mais il a le talent et la vision pour les combler.

2- Andrei Svechnikov (Ailier droit) : Ce sera plaisant de voir ce que Svechnikov peut faire avec les Colts de Barrie, dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL). Il est gros, talentueux et puissant.

3- Joseph Veleno (Centre) : Veleno était le capitaine de l’équipe canadienne qui a remporté l’or au Championnat du monde des moins de 18 ans. Malgré le fait qu’il tentait de trop en faire au début de la compétition, il a conclu en force. Veleno est un joueur intelligent qui travaille fort et qui sait bien bâtir des jeux.

4- Adam Boqvist (Défenseur) : L’une des vedettes lors du Championnat du monde des moins de 18 ans, Boqvist a aidé la Suède à remporter la médaille de bronze face à la Russie. Il est un défenseur dynamique qui manie bien la rondelle, mais qui ne néglige pas ses tâches défensives.

5- Brady Tkachuk (Ailier gauche) : Il est plus gros que son frère Matthew et tout aussi intense près du filet. Tkachuk a énormément de potentiel et ce sera intéressant de voir ce qu’il peut faire à sa première année dans les rangs universitaires.

6- Filip Zadina (Ailier gauche) : Très talentueux, cet ailier a de l’énergie en quantité industrielle et il a toujours connu des productions offensives incroyables pour son âge.

7- Ryan McLeod (Centre) : McLeod a été fantastique lors des plus récentes séries dans l’OHL. Il est un joueur intelligent et il occupera un rôle important au sein de l’offensive des Steelheads de Mississauga cette année.

8- Quinn Hughes (Défenseur) : Il s’agit d’un clone de Kristopher Letang qui démontrera tout son talent en possession de rondelle avec l’Université du Michigan dès l’automne.

9- Ty Smith (Défenseur) : Il s’agit d’un autre défenseur très mobile qui a bien paru au Championnat du monde des moins de 18 ans. Il sera à surveiller avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l’Ouest.

10- Ryan Markley (Défenseur) : Merkley a été dominant à sa première saison dans l’OHL. Il prend quelques risques à l’occasion, mais sa production offensive en vaut la peine.

11- Bode Wilde (Défenseur)

12- Jack McBain (Centre)

13- Jared McIsaac (Défenseur)

14- Benoit-Olivier Groulx (Ailier gauche)

15- Jett Woo (Défenseur)

16- Oliver Wahlstrom (Centre)

17- Barrett Hayton (Centre)

18- Joel Farabee (Ailier gauche)

19- Evan Bouchard (Défenseur)

20- Vitali Kravtsov (Ailier gauche)

21- Anderson MacDonald (Ailier gauche)

22- Jacob Olofsson (Centre)

23- Jakub Skarek (Gardien)

24- Jesse Ylonen (Ailier droit)

25- Akil Thomas (Ailier droit)

26- Jesperi Kotkaniemi (Centre)

27- Jakub Lauko (Centre)

28- Isac Lundestrom (Centre)

29- Jacob Ingham (Gardien)

30- Dmitri Zavgorodny (Centre)

31- Philipp Kurashev (Centre)