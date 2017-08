Remparts: l’absolution dans la défaite

L’entraineur en chef des Remparts de Québec Philippe Boucher est demeuré d’un calme olympien à la suite d'une défaite de 5-0 écopée aux mains de l’Océanic de Rimouski, vendredi, au Centre Georges-Vézina.

Après deux matchs au Challenge des recrues, les Diables rouges ne sont pas encore passés proche de savourer une victoire. L’indiscipline manifestée par plusieurs nuit considérablement au travail d’évaluation des espoirs de l’organisation. Pour un deuxième match d’affilée, Québec a concédé neuf avantages numériques à ses rivaux!

«Bien sûr, nous aimerions jouer plus souvent à cinq contre cinq, mais on ne commencera pas à critiquer l’arbitrage. En saison, certains joueurs se feraient parler et ils risqueraient de sauter le match suivant pour cause d’indiscipline», a déclaré Boucher.

Entre les lignes, on a compris qu’il visait l’attaquant Olivier Mathieu. Puis, Gabriel Montreuil qui a purgé trois mineures. «Je suis surtout déçu qu’on ait pas touché souvent à la rondelle. C’est compréhensible, car, contrairement à Rimouski qui a amené huit ou neuf joueurs de 18 ans (sept selon l’alignement officiel), Chicoutimi et Baie-Comeau quatre ou cinq chacun, on compte un seul joueur de cet âge au sein de notre équipe de recrues (le défenseur Brendan Lanning)», a plaidé Boucher.

De bon augure

Du côté des Rimouskois, Serge Beausoleil se réjouissait des performances de plusieurs espoirs. À nouveau, Alexis Lafrenière a démontré ses talents de meneur de jeu en marquant son deuxième but du tournoi et préparant à l’aide d’une passe vive et précise celui d’Alexandre Lessard-Divers. «Notre unité défensive et nos gardiens ont joué un fort match et nous avons accordé peu de chances de compter. Comme William Bergeron, Lafrenière a connu un match intéressant dans toutes les situations de jeu.»

Le couperet dominical

Les Remparts procéderont à leurs premiers retranchements dimanche. «On va ramener tous les joueurs à Québec et nous réduirons ensuite notre alignement», a précisé le patron des opérations hockey.

La LHJMQ a suggéré à ces équipes de réduire le contingent à 35 joueurs pour lundi ce qui semble ardu dans le cas des Québécois. «À compter de dimanche, 23 vétérans se présenteront à notre camp et ils méritent de jouer des matchs préparatoires. Dans les circonstances, ce sera difficile de faire jouer nos jeunes mardi et mercredi soir.»

En bref

Les Remparts ont ajouté à leur liste de protection Eric Brown, un Américain de 17 ans. Le patineur de 5 pieds 9 pouces, évoluait chez les Sélects de St. Louis la saison dernière, où en 22 parties, il a marqué 11 buts et amassé 20 mentions d’aide. Brown se pointera en même temps que les vétérans.