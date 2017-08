Remontée victorieuse des Red Sox

Les Red Sox ont inscrit six points sans réplique face aux Yankees de New York en fin de rencontre pour se sauver avec une victoire de 9-6, vendredi soir, à Boston.

Andrew Benintendi a claqué un simple de deux points en septième manche. Jackie Bradley fils a fait de même en huitième. Mookie Betts et Mitch Moreland ont produit les autres points de l’équipe locale en fin de match.

Rafael Devers et Christian Vazquez ont tous deux frappé la longue balle pour les Red Sox.

Du côté des Yankees, Todd Frazier a réussi son 20e circuit de la saison et Gary Sanchez, son 23e.

Addison Reed (2-3) a signé la victoire, lui qui n’a alloué qu’un but sur balles en une manche et un tiers en plus de retirer trois frappeurs sur des prises. Craig Kimbrel a réalisé son 29e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Tommy Kahnle (2-4) qui a donné deux points et trois coups sûrs en deux tiers de manche.