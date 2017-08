Pas le cœur de choisir entre patin et vélo

Avant que cette espèce rare ne disparaisse, Vincent De Haître entend la raviver en devenant le prochain athlète à participer à des Jeux olympiques d’hiver et d’été. Tant qu’à aller à PyeongChang, aussi bien continuer jusqu’à Tokyo!

Vice-champion du monde au 1000 m en patinage de vitesse longue piste, le Franco-Ontarien a un projet en tête qu’il entend mettre à exécution au lendemain des Jeux d’hiver de 2018. Après avoir terminé quatrième au sprint par équipe en cyclisme sur piste aux Jeux du Commonwealth en 2014, il prévoit reprendre du service sur son vélo et tenter le coup pour les Olympiques de 2020.

«Mon rêve idéal est de participer à un maximum de Jeux olympiques et d’y gagner des médailles. Ça, c’est dans un monde idéal. Mais seulement participer aussi à ceux d’été, ce serait déjà beaucoup», observe l’athlète de 23 ans, qui avait révélé son avenir prometteur sur patin en participant aux épreuves de 1000 m (20e) et de 1500 m (33e) aux Jeux de Sotchi.

Pas si simple

En vertu de sa deuxième médaille d’argent aux mondiaux, De Haître n’a qu’à signer un top 3 sur cette distance dans l’une des quatre coupes du monde de l’automne pour confirmer sa présence à PyeongChang. Si cette exigence peut s’avérer une formalité, son transfert après les Jeux au vélodrome de Milton, base d’entraînement de l’équipe nationale de cyclisme sur piste, ne s’annonce pas aussi simple.

La première étape en sera une d’ordre administratif. Un athlète peut-il passer d’une fédération à une autre sans se soucier de son brevet de financement de Sport Canada ou doit-il réussir des qualifications pour en obtenir un nouveau ?

Encore là, les jeux de «paperasse» ne régleront pas tout. Une adaptation physique deviendra nécessaire pour confirmer son transfert des lames aux pédales.

«J’aimerais prendre quelque temps de repos parce qu’il y a quand même des différences dans la façon dont le corps travaille dans les deux sports. Si je donne un peu de repos à mon corps, la transition va se faire plus vite. Mais si je fais une saison de patin et que j’entre tout de suite en vélo, mon corps va continuer de travailler comme si j’étais au patin. Ça peut devenir mélangeant», résume le natif de Cumberland, à une heure de la frontière québécoise.

Huit Canadiens

Huit Canadiens ont déjà réussi ce truc de se partager entre les Jeux olympiques de deux saisons, dont Pierre Harvey en ski de fond et en cyclisme. Georgia Simmerling sert d’exemple le plus actuel de ce type d’athlète menant une double vie. Après deux Jeux d’hiver en ski alpin et en skicross, elle a participé à ceux de Rio en cyclisme sur piste et entend vivre ceux de PyeongChang à nouveau en skicross.

«Je veux laisser ma marque dans le sport», souhaite Vincent De Haître.

Pour entrer à son tour dans l’histoire olympique, il devra aussi aller vite sur deux roues.

En équipe avec Hugo Barrette

De Haître se verrait bien au vélodrome de Tokyo durant les Jeux de 2020 et marier sa puissance à l’explosivité d’Hugo Barrette.

Détenteur du record canadien sur 1000 m depuis le 12 septembre 2014, De Haître se décrit comme un bon candidat pour l’épreuve de sprint par équipe, dans laquelle trois concurrents s’élancent ensemble sur trois tours de piste, le temps final étant calculé par le passage du troisième coureur à la ligne.

Le Franco-Ontarien s’imagine déjà terminer pour le Canada un travail amorcé durant le premier tour par la folle locomotive qu’est Hugo Barrette, un sprinter pur qui a participé aux Jeux de Rio et que De Haître respecte.

«Lui, il est fort. C’est clairement la nouvelle référence en sprint au Canada.»

ATHLÈTES CANADIENS AYANT PARTICIPÉ À DES JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ ET D’HIVER

• Bob Boucher | 1968 (cyclisme piste), 1968 (patinage de vitesse)

• Sue Holloway | 1976-84 (canoë), 1976 (ski de fond)

• Pierre Harvey | 1976-84 (cyclisme route), 1984-88 (ski de fond)

• Glenroy Gilbert | 1988-92-96-2000 (athlétisme), 1994 (bobsleigh)

• Hayley Wickenheiser | 2000 (softball), 1998-2002-06-10-14 (hockey)

• Clara Hughes | 1996-2000-12 (cyclisme route), 2002-06-10 (patinage de vitesse)

• Brian Barnett | 2008 (athlétisme), 2014 (bobsleigh)

• Georgia Simmerling | 2016 (cyclisme piste), 2010-14 (ski alpin, skicross)