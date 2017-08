Nelson Cruz en grande forme

Nelson Cruz a claqué son 30e circuit de la saison et les Mariners de Seattle ont infligé un revers de 7-1 aux Rays de Tampa Bay, vendredi soir en Floride.

Le frappeur de choix a conclu la rencontre avec trois coups sûrs et deux points produits.

Le receveur Mike Zunino a placé la balle en lieu sûr à deux reprises, en plus d’être à l’origine de deux points.

Erasmo Ramirez (5-4) a passé six manches sur la butte, allouant seulement un point, deux coups sûrs et deux buts sur balles.

L’artilleur a retiré quatre frappeurs sur des prises, lui qui a été acquis des Rays il y a quelques semaines.

Dans une cause perdante, Austin Pruitt (6-4) a concédé six points, 11 coups sûrs et deux passes gratuites en sept tours au bâton.

Le receveur Wilson Ramos a obtenu trois coups sûrs en quatre présences au bâton.