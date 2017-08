Melanie Oudin prend sa retraite à 25 ans

L'Américaine Melanie Oudin, ancienne numéro 2 mondiale chez les juniors, a annoncé vendredi qu'elle mettait un terme à 25 ans à sa carrière en raison de ses problèmes récurrents de santé.

«J'ai pris la difficile décision d'arrêter de jouer au tennis au niveau professionnel», a expliqué Oudin sur les réseaux sociaux.

«Depuis la fin de l'année 2012, j'ai rencontré malheureusement beaucoup de problèmes de santé (...) Pour affronter les meilleures joueuses de la planète, il faut être à son meilleur niveau et si on n'est pas à 100% mentalement et physiquement, c'est très difficile», a-t-elle poursuivi.

Oudin affiche à son palmarès un titre WTA (Birmingham en 2012) en simple et une victoire dans un tournoi du Grand Chelem en double mixte (US Open 2011) avec son compatriote Jack Sock.

Elle avait fait sensation en 2009 en accédant à 17 ans, dès sa première saison professionnelle, aux quarts de finale de l'US Open en battant notamment la Russe Maria Sharapova.

Elle avait atteint son meilleur classement WTA, 31e mondiale, en avril 2010.

Mais sa carrière a été perturbée par des problèmes de santé: en 2014, elle avait ainsi subi une intervention chirurgicale cardiaque afin de corriger un problème d'arythmie.