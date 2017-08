Marlins Park : l’œuvre d’art est là pour rester

N’en déplaise à ses plus féroces dénigreurs, l’excentrique et imposante sculpture située au champ centre du Marlins Park de Miami n’est pas à la veille de disparaître, et ce, malgré l’acquisition des Marlins par le groupe de l’ancien joueur Derek Jeter.

Chef responsable du département des affaires culturelles du comté Miami-Dade, Michael Spring a été clair quant à ce dossier dans une entrevue au quotidien «Miami Herald».

«Nous avons soumissionné et acheté cette sculpture avec les fonds en art public provenant du projet de nouveau stade [ouvert en 2012]. Son design était déterminé particulièrement en fonction dudit projet, ainsi que de l’endroit exact où elle se trouve, et elle est installée en permanence. Il est impossible de la déménager», a-t-il mentionné.

Selon le journal «USA Today», le coût estimé de cette œuvre conçue par l’Américain Red Grooms est de 2,5 millions $. Elle évoque, derrière la clôture verte du champ extérieur, un décor paradisiaque comprenant un soleil, des palmiers, la mer bleue, tout comme des flamants roses et des marlins.