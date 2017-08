Les Dodgers poursuivent leur lancée victorieuse

Avec une production de trois points, Corey Seager a aidé les Dodgers de Los Angeles à vaincre les Tigers par la marque de 8-5, vendredi soir, à Detroit. Il s’agit d’une cinquième victoire consécutive pour la formation californienne.

Seager a réussi un simple de deux points en deuxième manche et a poussé Logan Forsythe au marbre avec un ballon-sacrifice en sixième.

De son côté, Chris Taylor a produit deux points pour les visiteurs grâce à des doubles.

Justin Upton s’est illustré dans la défaite en claquant ses 24e et 25e circuits de la saison. Il a également produit un point en première manche grâce à un double.

Rich Hill (9-4) a obtenu la victoire. En cinq manches au monticule, il a alloué trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Jordan Zimmermann (7-10) a encaissé le revers après avoir concédé sept points et 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers.