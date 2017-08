Les destins croisés de l'Impact et du Real Salt Lake

Si l’Impact de Montréal est sur une bonne séquence et qu’il a malmené ses deux derniers adversaires, l’Union de Philadelphie et le Fire de Chicago 3-0 chaque fois, pas question de tomber dans la complaisance.

Le septième rang de l’Impact (9-8-6, 33 points), à deux points de l’Atlanta United, du sixième rang de l’Association de l’Est et d’une place en séries, demeure précaire.

«On n’a rien accompli, a souligné l’entraîneur-chef Mauro Biello, vendredi à l’entraînement. On est encore derrière la ligne rouge. Présentement, c’est bien, mais on sait qu’on a du travail devant nous.»

«On doit respecter le jeu, façon de parler, a philosphé le défenseur Kyle Fisher. Si tu t’enfles la tête, c’est là que tu manques d’effort et que tu tournes les coins rond. Ça te rattrape dans cette ligue. Gardons les pieds sur terre.»

Le Real Salt Lake s’amène à Montréal samedi. Le Bleu-blanc-noir et la formation de l’Utah partagent le même combat, la même quête. L’Impact se trouve à une victoire d’une place en séries; le Real n’a pas perdu à ses six derniers duels et accuse trois points de retard sur les éliminatoires dans l’Association de l’Ouest.

C’est sans compter que les deux clubs ont blanchi leurs deux adversaires respectifs lors de leurs deux dernières sorties. Tant Montréal que Salt Lake City ont enregistré 12 points à leurs six dernières parties. Bref, deux équipes aux destins croisés.

«On joue à domicile et il faudra faire preuve d’une grande maturité pour imposer notre jeu et montrer notre qualité», a prévenu le défenseur Hassoun Camara.

«La différence se jouera dans les détails. Dans un match comme celui-là, l’équipe qui profitera de ses chances sortira vainqueuse», d’ajouter Fisher.

