Les 15 équipes qui ne participeront pas aux séries en 2017-2018

On en est à ce moment de l’année, où les amateurs de hockey commencent à avoir hâte à la prochaine saison et à se poser les grosses questions. Qui participera aux séries? Quelle équipe causera la surprise? Et surtout, la question parmi les questions : qui remportera la Coupe Stanley??

Et pour ces interrogations existentielles, il semble bien que tous les médias couvrant le hockey, tous les spécialistes maniaques de la rondelle ont déjà des réponses toutes prêtes. Les prédictions sortent de partout. Les opinions sont distribuées à tout vent. Mais, mais, personne ne pose LA question difficile.

Qui ratera les séries en 2017-2018?

Voici 15 équipes qui ont passablement plus de chances de remporter la loterie du prochain repêchage que le trophée du Président :

1. Golden Knights de Vegas

À Vegas, on aime les paris un peu fous, mais il reste que les Golden Knights, une équipe d’expansion, risquent d’errer dans le désert pendant un bon moment avant de contempler la possibilité de participer aux séries. Leur premier centre, Vadim Shipachev, a 30 ans et n’a jamais joué dans la LNH. Les meilleurs attaquants sont Jonathan Marchessault, James Neal et David Perron et par la suite, la qualité baisse drastiquement. La meilleure chose qu’on peut dire à propos de leur défense, c’est qu’elle est expérimentée. Marc-André Fleury, tu n’es plus à Pittsburgh...

2. Canucks de Vancouver

Les Canucks sans les Sedin, c’est comme... Daniel sans Henrik, mais tout le monde souhaite que Vancouver échange les deux frangins – et tout le monde a raison. En fait, ils devraient en profiter pour passer Loui Eriksson dans le même échange. Les Canucks seront probablement assez mauvais pendant un an ou trois, mais ils comptent aussi sur des joueurs intéressants en Brock Boeser, Olli Juolevi, Elias Pettersson et Bo Horvat pour rebâtir.

3. Devils du New Jersey

Les diables ont déjà assez peu de talent en attaque et voilà qu’ils viennent de perdre leur centre numéro un, Travis Zajac, pour plusieurs mois. Soudainement, leurs deux meilleurs centres sont Nico Hischier, 18 ans et Pavel Zacha, 20 ans. Derrière, c’est Brian Boyle et le considérablement ordinaire Joseph Blandisi. Leur groupe de défenseurs ne fait peur à personne, sauf peut-être à Cory Schneider. Lui, il est sûrement terrifié.

4. Avalanche du Colorado

Pauvre eux, ils ne sont même pas capables de perdre de la bonne façon. Malgré un noyau qui contient de superbes jeunes talents comme Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog et Matt Duchene, le Colorado a terminé la dernière saison avec le pire dossier jamais enregistré depuis le début de l’ère du plafond salarial. Par la suite, le club a fait chou blanc lors de la loterie du repêchage, devant se contenter du quatrième choix. La prochaine saison ne s’annonce pas meilleure, mais il faut espérer que les jeunes talents du club sauront s’améliorer, ou encore, qu’ils seront échangés afin de régler les consternants problèmes de profondeur auxquels il est confronté.

5. Coyotes de l’Arizona

Ils comptent sur de bons jeunes joueurs en Maxi Domi et Clayton Keller, et ils ont fait l’acquisition du centre de qualité Derek Stepan, du défenseur Niklas Hjalmarsson et du gardien Antti Raanta. Ils demeurent toutefois très jeunes et il leur faut encore plus d’aide.

6. Red Wings de Detroit

Leur séquence en séries est en voie de se poursuivre, sauf que là, on parle d’exclusion des séries, plutôt que de participation. Pavel Datsyuk et Nicklas Lidstrom pourraient effectuer un retour dans la formation et ils seraient dans le trouble quand même.

7. Sabres de Buffalo

À la différence des Red Wings, les Sabres semblent au moins aller dans la bonne direction. Jack Eichel et Ryan O’Reilly sont deux très solides premiers centres, Rasmus Ristolainen a un peu d’aide à la ligne bleue et Robin Lehner aura une dernière chance de prouver qu’il peut être un gardien numéro un à Buffalo, sinon la direction ira chercher quelqu’un d’autre. Les Sabres forment la première équipe, sur cette liste, qui a une chance de participer aux séries si tous les morceaux tombent en place.

8. Panthers de la Floride

Ils ont pris des décisions étranges cet été en laissant partir trois de leurs meilleurs attaquants, Jaromir Jagr, Marchessault et Reilly Smith pour les remplacer par Radim Vrbata et Evgeny Dadonov, fraîchement rapatrié de la KHL. Sinon, les Panthers n’ont pas fait grand-chose pour améliorer leur alignement. Ils se sont plutôt concentrés sur la direction en redonnant le poste de directeur-général à Dale Tallon et en embauchant Bob Boughner à titre d’entraîneur. Si les Panthers retrouvent leur aplomb de 2015-2016, ce sera grâce à Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad et le tandem de gardiens formé de Roberto Luongo et James Reimer. Toutefois, aucun de ces athlètes n’est reconnu pour sa capacité à éviter les blessures, à part Luongo, peut-être, qui aura 39 ans lorsque les séries commenceront.

9. Islanders de New York

Ça va être dur d’atteindre les séries s’ils sont pris pour échanger John Tavares à la date limite des transactions. Tous les yeux seront rivés sur le joueur vedette des insulaires cette saison, afin de voir s’il signera finalement une prolongation de contrat ou s’il sera échangé contre une autre vedette, des espoirs et une boîte de haricots magiques. Les quelques partisans de l’équipe souhaitent sans aucun doute que «JT» reste en ville, que cette ville soit Brooklyn, ou Long Island, en tout cas, l’endroit où l’équipe jouera.

10. Flyers de Philadelphie

Croyez-le ou non, les Flyers comptent sur un solide groupe d’attaquants, mais il y a beaucoup d’interrogations en défense et devant le filet. Du jamais vu à Philadelphie. Ou pas. Si l’arrière-garde tient le coup, les hommes en orange pourraient bien participer aux éliminatoires. Mais ce serait en demander beaucoup à une défensive particulièrement jeune, et à un duo de gardiens formé de Brian Elliott et Michal Neuvirth.

11. Bruins de Boston

Ils ont un excellent premier trio, composé de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. Ils ont un gardien d’élite en Tuukka Rask. Ils ont un solide, bien que vieillissant, défenseur en Zdeno Chara. Peut-être que David Krejci et David Backes peuvent bien faire fonctionner le deuxième trio. Peut-être que Chara peut faire oublier son âge en connaissant une saison à la hauteur de ses standards du passé. Peut-être que Torey Krug réussira à empiler 60 points à la ligne bleue. Peut-être que Charlie McAvoy remportera le trophée Calder. Si tout cela se produit, peut-être que les Bruins se qualifieront pour les séries. Mais ça fait beaucoup de «peut-êtres». Peut-être trop, en fait.

12. Jets de Winnipeg

Les Jets ont un remarquable premier trio, un solide deuxième et il y a du potentiel sur les deux dernières unités offensives. La défense a du coffre, menée par Dustin Byfuglien et Jacob Trouba. Les zones d’ombres se trouvent devant le filet, où le nouveau venu Steve Mason aura pour tâche de contribuer au développement du gardien d’avenir de l’organisation, Connor Hellebuyck, et dans l’incapacité de l’équipe à faire bon usage de ses qualités. Ce qui n’aide pas non plus, c’est que les Jets jouent dans l’Ouest, où il y a facilement onze équipes capable de se qualifier pour les séries, sur huit places disponibles.

13. Maple Leafs de Toronto

Les Leafs ont dépassé les attentes l’an dernier et cela force l’admiration. Les recrues ont su s’adapter rapidement et mettre la pédale au plancher, aidant l’équipe à atteindre les séries. Puis, ils ont ajouté des vétérans en Patrick Marleau et le champion de la Coupe Stanley Ron Hainsey durant la saison morte. Or, il y a tellement d’éléments qui ont tourné à la faveur des Maple Leafs la saison dernière (l’équipe est restée en santé, certains joueurs ont connu leur meilleure saison, Frederik Andersen a été solide devant le filet) qu’on en vient à penser qu’ils risquent de rencontrer des écueils en chemin, lors de leur saison 2017-2018.

14. Kings de Los Angeles

Les style de jeu imposé à Los Angeles par l’entraîneur Darryl Sutter ne fonctionnait plus, alors les Kings l’ont congédié, tout comme le directeur-général Dean Lombardi. Ils espèrent maintenant que le nouvel entraîneur, John Stevens, saura fouetter Drew Doughty et compagnie. Ça pourrait marcher, après tout. L’équipe compte toujours sur le noyau qui leur a permis de remporter la Coupe Stanley en 2012 et 2014. L’ennui, c’est que plusieurs de ces joueurs ont atteint la trentaine et l’équipe ne compte pas sur la même profondeur derrière eux.

15. Sharks de San Jose

Il y a un an, les Sharks venaient de participer à la finale de la Coupe Stanley. Et ils rateraient les séries dès cette saison?? C’est fou. Mais bon, l’Ouest compte sur un nombre fou de bonnes équipes aussi. Alors voilà.

Pour consulter l'article original du «Hockey News», c'est ici.