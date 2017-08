Le traducteur des Capitales impliqué dans la négociation des ententes

Avec la présence depuis quelques saisons de joueurs provenant de Cuba, les Capitales de Québec de la ligue Can-Am ont embauché un traducteur espagnol pour faciliter le travail de communication entre les trois joueurs cubains et leurs coéquipiers, mais surtout avec le personnel d'entraineur.

Le traducteur en question : Raymond Boisvert un policier à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Et pour les membres de l'équipe, c'est plus qu’un traducteur. Raymond Boisvert est un membre à part entière de l'équipe que l'on retrouve en habit de baseball et dans l'abri des joueurs. Un homme enjoué de 70 ans qui détend l'atmosphère et fait rigoler les joueurs.

Boisvert fait aussi les voyages à La Havane avec le président des Capitales Michel Laplante pour négocier les ententes avec le gouvernement cubain. Reportage de Stéphane Turcot, à voir dans la vidéo ci-dessus.