Le Rouge et Noir domine les Tiger-Cats

Le quart Trevor Harris a cumulé 394 verges et deux passes de touché, guidant le Rouge et Noir d’Ottawa à un gain de 37-18 sur les Tiger-Cats, vendredi soir à Hamilton.

Le pivot a rejoint Greg Ellingson et Jake Harty dans le territoire ennemi.

Ellingson a connu un fort match, captant 10 ballons pour 155 verges. Brad Sinopoli a pour sa part effectué sept attrapés pour 78 verges.

Au sol, William Powell a porté le ballon 12 fois pour des gains de 33 verges.

Dans une cause perdante, Zach Collaros a réussi neuf de ses 17 relais pour 102 verges et un majeur.

Celui-ci a cédé sa place en cours de match à Jeremiah Masoli, qui a atteint la cible quatre fois en neuf essais pour 47 verges.

Luke Tasker a été le meilleur de receveur des siens avec 84 verges et un jeu de six points en six réceptions.