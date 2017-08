Jon Lester ratera quelques départs

Les Cubs de Chicago placeront incessamment le nom du lanceur Jon Lester sur la liste des blessés pour 10 jours, car le vétéran est aux prises avec de la fatigue à l’épaule.

Selon ce qu’ont rapporté vendredi divers médias, dont le quotidien «Chicago Tribune», l’artilleur a ressenti des raideurs dernièrement. Conséquemment, Jon Montgomery prendra sa place au sein de la rotation des partants.

Lester a livré une performance misérable dans une défaite de 13-10 contre les Reds de Cincinnati, jeudi, accordant neuf points, dont sept mérités, sept coups sûrs et un but sur balles en seulement une manche et deux tiers.

Cette saison, l’ancien des Red Sox de Boston a maintenu un dossier de 8-7 et une moyenne de points mérités de 4,37.