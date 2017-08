Dix enjeux à surveiller dans la LHJMQ

Publié aujourd'hui à 14h57

Mis à jouraujourd'hui à 15h00

Les camps des recrues ont pris leur envol jeudi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comme premier blogue de la saison, je vous dresse un palmarès des 10 enjeux à surveiller dans les prochaines semaines.

Saguenéens : le Russe German Rubtsov reviendra-t-il ou pas? L’entraîneur-chef et DG Yanick Jean joue de prudence quand on lui pose la question, mais mes discussions avec plusieurs personnes bien au fait du dossier me laissent croire qu’il évoluera dans le circuit Courteau cette année. LA question à mon avis : Où? Je ne crois pas que les Sags vont le garder bien longtemps au Saguenay. Il pourrait rapporter gros par voie de transactions. L’autre Russe de l’équipe, Vladislav Kotkov, est prometteur. Ça laisse une marge de manoeuvre au DG de le troquer et de préparer l’avenir de sa formation.

Olympiques : Le DG Alain Sear a un dossier beaucoup plus épineux sur les bras. Le Russe Vitalii Abramov laisse entendre depuis des mois qu’il n’est pas intéressé à retourner dans la LHJMQ cette année. S’il ne se taille pas un poste chez les Blue Jackets de Columbus, sa priorité, il a fait savoir qu’il pourrait évoluer en Europe pour la saison 2017-18. Le dossier ne sent pas bon, vraiment pas bon. S’il devait lever le nez sur les Olympiques, la relance gatinoise sera plus lente et plus ardue. Sear misait sur un troc du Russe pour regarnir sa banque de choix et d’espoirs. Le dernier mot reviendra peut-être aux Blue Jackets.

Cataractes : Que feront les Cataractes avec le meilleur défenseur du circuit Courteau, Samuel Girard? La Tornade de Roberval intéresse plusieurs formations de la LHJMQ, mais le DG Martin Mondou a toutes les raisons du monde d’être patient et gourmand dans ce dossier. La grande majorité de ses collègues directeurs généraux sont persuadés que Shawinigan connaîtra un bon début de saison, sous la gouverne du nouveau pilote, Daniel Renaud. Ça pourrait faire grimper sa valeur sur le marché et convaincre Mondou de le garder en Mauricie. On verra bien. Personnellement, je ne crois pas que ce sera le cas. À mon avis, Girard, qui devrait être un membre de la brigade défensive d’Équipe Canada junior 2018, va quitter aux Fêtes.

Armada : La flotte laurentienne devrait connaître une excellente saison, mais il y a encore quelques points d’interrogation avant de nous laisser croire qu’ils seront de sérieux prétendants à la coupe du Président. Est-ce que Jérémy Roy évoluera à Boisbriand cette saison? Ralenti par les blessures, l’espoir des Sharks sera sans doute de retour dans la LHJMQ à 20 ans. Qu’est-ce qui va se passer avec Alexandre Alain? S’il ne se taille pas un poste avec le Rocket de Laval, il remplira (lui aussi) un rôle de vétéran de 20 ans. LE dossier à surveiller : l'avenir de Pierre-Luc Dubois. Deux options sont possibles dans son cas : la LNH ou la LHJMQ. Est-il prêt pour le grand saut chez les Blue Jackets de Columbus? À suivre...

Sea Dogs : Les lendemains de conquêtes (trophée Jean-Rougeau et coupe du Président) ont été tumultueux à Saint-Jean. Les Sea Dogs ont perdu leur pilote Danny Flynn, qui a quitté pour un poste d’entraîneur adjoint chez les Whinterhawks de Portland dans la Ligue junior de l’Ouest. Comme Paul Boutilier a lui aussi quitté, l’autre adjoint de l’équipe, Jeff Cowan, est le seul rescapé de l’édition gagnante de 2016-17. Sera-t-il désigné comme l’entraîneur-chef en vue de la prochaine saison? Dans la situation actuelle, il est peut-être le plus qualifié pour relever le défi.

Océanic : Depuis sa sélection par l’Océanic, Alexis Lafrenière a fait couler beaucoup d’encre. Certains le comparent aux meilleurs de tous les temps. Si vous voulez mon avis, la surenchère est un peu ridicule. Non, il n’est pas Vincent Lecavalier, Mario Lemieux ou Sidney Crosby. Il est Alexis Lafrenière. Priez de me croire, il sera excellent. À son premier match préparatoire hier au Saguenay, il a été très bon en récoltant deux points (un but et une aide). Ce sera intéressant de voir comment l’Océanic va l’encadrer, le protéger. Au simple coup d’oeil de son personnel de joueurs, on voit bien que le DG Serge Beausoleil a prévu une équipe assez lourde et imposante pour l’appuyer. C’est une bonne chose. Maintenant, il faudra gérer le cirque médiatique qui l’entoure. L’équipe a bien appris avec Sidney Crosby.

Maritimes : Jusqu’à maintenant, on se dirige vraiment vers une course à trois pour obtenir la présentation du tournoi de la Coupe Memorial 2019 et les trois candidatures proviennent des Maritimes. Ce sera intéressant de surveiller les prochaines transactions des Mooseheads (Halifax), des Wildcats (Moncton) et des Sea Dogs (Saint-Jean). Ça va nous donner une idée du sérieux de ces trois formations à mettre sur pied la meilleure équipe de hockey pour 2019. À l’heure actuelle, Halifax part avec une longueur d’avance sur ses villes rivales. Le prestige du tournoi n’est plus à expliquer.

Repêchage : La cuvée du prochain encan de la Ligue nationale de hockey sera bonne pour le circuit de Gilles Courteau. Combien de joueurs de la LHJMQ seront choisis au premier tour du prochain repêchage? En ce moment, les noms de Joseph Veleno, Benoît-Olivier Groulx et Jared McIsaac sont des incontournables, mais il y en a plusieurs autres. Le record des temps modernes (!!) pour la LHJMQ? Ils avaient été sept en 1998 et six en 2013. En ce qui a trait aux Québécois, six avaient été choisis en première ronde de l’encan 1998 et cinq en 2013. Le repêchage de 2018 pourrait se rapprocher de ces bonnes performances.

Buffalo : Combien de joueurs de la LHJMQ vont parvenir à se tailler un poste avec Équipe Canada junior 2018? C’est là aussi un enjeu à surveiller. Ils n’étaient que deux au camp estival de l’équipe, malgré la présence de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, et du gestionnaire de Hockey Canada, Joël Bouchard. Logiquement, Samuel Girard et Pierre-Luc Dubois nous apparaissent comme des valeurs sûres, mais avec le programme national, on ne sait jamais. La dernière fois où ils n’ont été que deux joueurs du circuit Courteau avec le Canada au Mondial junior : Stephen Dixon et Sidney Crosby avaient été les deux seuls appelés en 2005. Ils étaient trois si on compte Patrice Bergeron, qui avait accédé aux rangs professionnels. Sinon, il faut remonter à il y a plus de 20 ans : Éric Dazé et Alexandre Daigle avaient été les deux seuls joueurs choisis en 1995.

Wildcats : La dernière saison a été vraiment pénible chez les Wildcats de Moncton, la pire campagne de l’histoire de la concession. À elles seules, les arrivées de Jakob Pelletier (troisième choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ) et d’Anderson MacDonald (29 buts à 16 ans et acquis par voie de transaction du Phoenix de Sherbrooke cette semaine) suffisent pour voir l’avenir avec optimisme. Un des dossiers à surveiller : l’état de santé d'Alexander Khomanov. La présence du Russe, le deuxième choix au total du dernier encan européen, est plus qu’incertaine en raison d’un virus qui l'afflige depuis juillet. On ne connaît toujours pas la durée de sa convalescence. S'il ne peut jouer avant 2018, la relance ne sera peut-être pas aussi rapide qu'escomptée.